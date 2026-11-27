Trabalho mobiliza até 20 servidores em ações de prevenção e controle

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina mantém um trabalho permanente de vigilância, busca ativa e prevenção contra escorpiões. De janeiro a novembro deste ano, as equipes municipais capturaram e eliminaram exatos 6.920 exemplares, resultado de um trabalho que envolve planejamento, vistorias e operações em diferentes regiões do Município, inclusive durante a noite.

Somente neste ano, foram realizadas 48 ações noturnas, com a participação média de até 20 Agentes de Combate às Endemias por atividade. O trabalho conta ainda com quatro profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento das ocorrências, às vistorias diurnas e às atividades específicas de controle desses animais.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, as ações são organizadas pela equipe de Controle de Endemias, sob a coordenação de Cristiane Aparecida dos Reis.

E seguem um cronograma elaborado a partir dos registros e levantamentos feitos pelos próprios servidores em campo. A programação prevê, sempre que as condições climáticas permitem, pelo menos duas atividades semanais.

Na área urbana, as equipes concentram parte dos trabalhos na região central, especialmente no Cemitério São João Batista, além de localidades como o Conjunto Álvaro de Abreu, Jardins Saúde e Santa Crescência. O monitoramento também contempla o Cemitério Parque das Oliveiras, Escolas municipais e estaduais, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e o hospital central.

As ações preventivas e os mutirões alcançam também o Distrito de Monte Real e o Povoado da Platina, além das localidades rurais como Água Branca e Água da Areia. As propriedades também recebem vistorias mediante solicitação dos moradores. Antes das atividades noturnas nessas regiões, os servidores realizam visitas de reconhecimento para avaliar as condições do terreno e a segurança da operação.

Atenção à reprodução e à prevenção – De acordo com o Agente de Combate às Endemias Fábio Honório, a quantidade de animais capturados demonstra a dimensão do trabalho realizado pelas equipes e a importância da continuidade das ações.

Entre as espécies encontradas no Município, predomina o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), conhecido pela capacidade de reprodução por partenogênese, ou seja, a fêmea consegue gerar descendentes sem a necessidade de fecundação por um macho. Essa característica favorece sua proliferação e reforça a importância do trabalho contínuo de busca ativa e eliminação dos animais encontrados.

O escorpião tem hábitos noturnos e, durante o dia, procura abrigo em locais escuros, úmidos e protegidos. Baratas, cupins e outros pequenos animais servem de alimento e favorecem sua permanência nos ambientes.

Fábio explicou que o Ministério da Saúde não reconhece a eficácia de nenhum produto químico disponível para o controle ambiental de escorpiões, não havendo, portanto, recomendação oficial para esse tipo de aplicação.

Por isso, as medidas preventivas são fundamentais: manter quintais e terrenos limpos, evitar o acúmulo de entulhos, madeiras e materiais de construção, instalar telas em ralos, vedar frestas de portas com soleiras de borracha, telar janelas e proteger os pontos de acesso nas pias. Também é importante manter atenção às tubulações e redes de esgoto, que podem servir de abrigo e passagem para esses animais.

Como proceder ao encontrar um aracnídeo – O morador não deve tentar capturar o animal vivo nem tocá-lo diretamente. O mais seguro é manter distância e comunicar a ocorrência ao Setor de Endemias, evitando também o uso de inseticidas domésticos, que podem dispersar os escorpiões sem eliminar o foco.

A coordenadora Cristiane informou diante de qualquer ocorrência o cidadão deve solicitar vistoria do pessoal do Setor de Endemias pelo telefone: (43) 3534-8730 – ramal 452; ou ligar na Ouvidoria: (43) 3534-8732, assim como na Vigilância em Saúde: (43) 3141-9151.

Em caso de picada, a equipe recomenda que a pessoa lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente no Pronto-Socorro Municipal. Se necessário, deve acionar a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192.