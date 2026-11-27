Homenagem proposta pelo deputado Alexandre Amaro (REP) reuniu lideranças religiosas

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, na tarde desta quinta-feira (26), uma sessão solene em homenagem ao aniversário de 60 anos da 6ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Acre. A cerimônia, proposta pelo deputado Alexandre Amaro (REP), líder da bancada evangélica da Casa de Leis, fez parte ainda do 38º Concílio Regional da instituição.

“É um ato louvável comemorarmos aqui os 60 anos dessa região da Igreja Metodista. O poder público tem que sempre dar a mão às igrejas, porque elas atuam onde muitas vezes o poder público não chega. Nós vimos isso na pandemia, onde as igrejas abriram suas portas, ajudaram muito. Tivemos até o cartão Comida Boa que foi distribuído pelas igrejas. Temos que garantir essa representatividade para as igrejas, paras as instituições e para todos aqueles que fazem bem as pessoas. Então, é uma imensa honra fazer parte desses 60 anos que a igreja está comemorando”, destaca o deputado.

Instituição centenária

A homenagem reconhece a trajetória da Igreja Metodista e sua contribuição para o desenvolvimento social, educacional e religioso das comunidades onde atua. Criada há seis décadas, a 6ª Região Eclesiástica consolidou sua presença desenvolvendo atividades missionárias e iniciativas voltadas ao atendimento da população. Mas é apenas uma parte da história da Igreja Metodista, que foi oficialmente fundada no Brasil, por missionários norte-americanos, em 1867.

“A Igreja não faz o trabalho por reconhecimento, mas é uma bênção, uma maravilha quando as pessoas percebem, as autoridades percebem que a Igreja tem algum tipo de relevância na vida da sociedade, isso é muito importante. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa tem uma grande importância para o povo, porque daqui surgem as leis, estabelecem-se as regras para o dia a dia. Então esse é um lugar importante e precisa inclusive ser muito abençoado. Agradeço ao deputado Amaro por essa homenagem que muito nos engrandece”, afirma João Carlos Lopes, bispo emérito da 6ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista.

“Para nós é um marco, porque conseguimos olhar pra trás e ver a história da nossa Igreja. E poder estar celebrando aqui na Assembleia, para nós, tem um significado muito especial mesmo. Louvamos a Deus por tudo que aconteceu até hoje e cremos que Deus vai continuar conduzindo as nossas vidas. E oramos pelos nossos líderes, pelos nossos deputados, e para que nossas comunidades religiosas possam experimentar a bênção e a direção de Deus”, complementa o bispo Fernando Cesar Monteiro.

Convidada para participar do 38º Concílio Regional da instituição, a bispa Hideíde Torres, da 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista – Centro-Oeste Brasileiro e Rio Grande do Norte, também destacou a relevância da homenagem.

“Estamos muito honrados porque a Igreja Metodista no Brasil já tem mais de 150 anos de existência, 60 anos aqui nessa região, e nós estamos aqui querendo contribuir com a sociedade através de todos os dons que Deus tem nos dado. E quando a gente pode compartilhar isso nos espaços públicos, tendo esse reconhecimento, é de grande enriquecimento para a vida de todas as pessoas porque a gente acredita nessa vocação social da Igreja”, contaFoto: Valdir Amaral/Alep.