Edimar Santos no grupo de trabalho sobre a REFORMA tributária no País

Criado pelo presidente da Câmara Federal

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-executivo da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou em Brasília, de importante reunião do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária criado pelo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira.

Do GT, participam deputados paranaenses como Luiz Carlos Hauly, um dos maiores especialistas do assunto no Congresso Nacional. “Tivemos um dia intenso de reuniões no GT criado pelo presidente Arthur Lira. Junto com a CNM e representando a AMP, apresentamos nossas demandas e preocupações. Não queremos que os municípios tenham perdas com relação ao texto que será aprovado na Reforma Tributária. Estamos lutando pelos municípios do Brasil e do Paraná”, disse o presidente Edimar.