Edital de convocação da AGE do Núcleo de Criadores de Nelore

Será dia 08 de novembro

O Presidente do Núcleo de Criadores de Nelore do Norte do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme seu estatuto social, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de novembro, às 16:00 horas em primeira chamada. Em caso de não conseguir atingir o quórum necessário para a abertura da AGE., ficam os senhores associados automaticamente convocados para a segunda chamada, no mesmo dia, às 17:00, no auditório do Sicredi em sua sede administrativa na cidade de Santo Antônio da Platina.

Pauta do dia:

1- Discussão e aprovação da alteração do estudo social para adequação as normas do Código Civil Brasileito;

2- Discussão e aprovação de calendário para Leilões do Núcleo durante o ano de 2025:

3- outros assuntos de interesse do Núcleo Nelore.

Adrian Hinterlang de Barros

Presidente do Núcleo Nelore