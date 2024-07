Edital de convocação do Partido União Brasil

Convenção Municipal para eleições 2024

A direção partidária de Ibaiti do Partido União Brasil, por meio do presidente municipal, Fábio Fariz Vanzeli, convoca os convencionais do partido para a Convenção Municipal para eleições 2024. Será no dia 22 de julho, das 19h às 22h; endereço Rua Joaquim de Silva Reis, n. 379, Centro.

Pauta:

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;

2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;

3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;

4. Indicação de representantes de coligação/delegados;

5. Delegação de poderes ao representante da coligação para celebrar coligações

com outros partidos

6. Assuntos gerais.