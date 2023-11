Entregue projeto de PAVIMENTAÇÃO de Ibaiti até Vila Guay

Pelo prefeito de Ibaiti na secretaria de Infra e Logística

Na tarde desta terça-feira, 28, o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, esteve com o vice prefeito Ulisses Mingote na Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde entregaram, juntamente com o engenheiro Wigor Júnior de Oliveira, da empresa Azure Engenharia, o projeto de pavimentação dos primeiros dez quilômetros da PR-436 ao secretário José Brustolin Neto.

Ligará Ibaiti até Ribeirão do Pinhal num total de 52,3 quilômetros, sendo nessa primeira etapa os 10 KM até a Vila Guay.

Investimento de 13 milhões de reais.

O projeto é uma antiga reivindicação da população de Ibaiti e região que está se tornando realidade graças ao empenho do deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi e do deputado federal Sandro Alex, sob o suporte do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.