ES Experiences define horas da programação

Entrada totalmente gratuita

Nos dias 14 e 15 de junho(sábado e domingo agora), o município de Jacarezinho será palco de um dos eventos mais aguardados da região: o ES EXPERIENCES. Em sua 5ª edição, o evento traz uma programação rica em conteúdo, inspiração e oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial.

Com entrada gratuita e aberta ao público, o ES EXPERIENCES será realizado no Conjunto Amadores de Teatro (CAT) e promete atrair empreendedores, servidores públicos, estudantes, líderes e profissionais em busca de crescimento e conexões de valor.

Idealizado por Erison Santos, o projeto nasceu com o propósito de democratizar o acesso a palestras e conteúdos transformadores, inicialmente voltados para escolas públicas e comunidades. Hoje, o ES EXPERIENCES se consolida como uma plataforma de impacto regional, impulsionando ideias, negócios e carreiras por meio da troca de experiências com especialistas de referência nacional.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a 10 palestras, dois talk shows, exposição de produtos, degustações e atrações musicais, compondo um ambiente propício para networking e troca de experiências. A programação aborda temas estratégicos e atuais, como liderança, marketing, cidades inteligentes, vendas, inteligência artificial, comunicação com propósito e gestão pública.

Programação – Sábado, 14 de junho

08h00 – Credenciamento

08h30 – Atração musical: Chris Sou e Sandro Vasconcelos

09h00 – Marcelo Palhares | “Gestão Empreendedora: A jornada por trás do progresso regional”

10h00 – Marcelo Fogaça | “Marketing para Todos” (com foco em trade marketing)

11h00 – Jorge Carvalho | “Dados EIA e Inteligência Artificial”

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – ES Talk – Debate Varejo com Mara Melo (foto de capa) , Bruna Gomes e Mayara Pavim

14h30 – Renato Seraphim | “Liderança”

15h30 – Sara Pressoto | “Comunicação com Propósito”

Programação – Domingo, 15 de junho

08h00 – Credenciamento

08h30 – Atração musical: Arpa, Láser, Jai e Spiser

09h00 – Daniella de Oliveira | Palestra: Vendas

10h00 – Flávio Moura | Palestra: Liderança

11h00 – Adriana Pontin e Ana Castellani | Tema: Inteligência Artificial

12h00 às 13h20 – Intervalo para almoço

13h30 – Debate Varejo

14h30 – Renato Seraphim | Palestra: Liderança

15h30 – Sara Presoto | Palestra: Comunicação

Palestrantes confirmados

Daniele Oliveira – “Vendas e Liderança Humanizada”

Leandro Lima – “Planejamento Estratégico de Cidades Inteligentes”

Flávio Moura , Adriana Pontin e Ana Castellani – Inteligência Artificial

Outros especialistas convidados participarão de painéis e atrações ao longo dos dois dias.

Inscrições gratuitas podem ser feitas via WhatsApp pelo número (43) 3911-3056 – Sala do Empreendedor.

Gratuito, acessível e com conteúdo de alto impacto, o ES EXPERIENCES é mais do que um evento: é um movimento de transformação por meio do conhecimento e da conexão entre pessoas que desejam crescer e impactar positivamente suas realidades.