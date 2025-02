Estande da AMP no “Paraná Mais Cidades” inicia em Foz do Iguaçu

Governador abre oficialmente nesta quinta-feira

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, reforça o convite para que os prefeitos e prefeitas do Paraná participem do “Paraná Mais Cidades 2025 – Construindo o Futuro”, que será promovido nos dias 12 a 14 de fevereiro no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu. O governador Carlos Massa Ratinho Junior abre oficialmente o encontro no dia 13/02, às 9h. Ele também vai proferir palestra sobre o tema “Paraná: Uma Potência”.

O governador do Estado vai anunciar, ainda, a liberação de recursos expressivos para os municípios. “É o Paraná, a locomotiva do Brasil”, disse Edimar Santos. O credenciamento do encontro começa às 8h do dia 12 de fevereiro.

Maior encontro de lideranças municipais do Paraná, o Paraná Mais Cidades 2025 está sendo organizado pela AMP, em parceria com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e com o Sebrae/PR. O evento tem o patrocínio do BRDE, Celepar, Copel, Detran/PR, Fomento Paraná, Paraná Projetos, Portos do Paraná e Sanepar.

No encontro, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias municipais, além de empresários e autoridades estaduais, terão a oportunidade de compartilhar conhecimentos, de participar de palestras, workshops e de discutir projetos que transformarão a gestão pública no Estado. Veja a programação completa aqui: https://www.parana.pr.gov.br/lp/paranamaiscidades/programacao