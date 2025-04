Ética: 13ª. Turma da O.A.B. se encontra

Em Santo Antônio da Platina

Nesta semana, foi realizada a primeira reunião da 13ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para o triênio 2025/2027. Contou com a presença de Eber Luiz Sócio, Presidente da Subseção de Santo Antônio da Platina, reforçando o compromisso da entidade com a ética e a disciplina na advocacia.

A composição da 13ª Turma de Julgamento, instalada na Subseção, é formada pelos seguintes membros:

Presidente: Celso Augusto Milani Cardoso.

Membros: Cristiane Vitorio Gonçalves, Kathya de Azevedo Lemes, Kelly Cristina Souza Santos Marzenta, Mateus Faeda Pellizzari, Rafael Antônio Palomares, Renata Eleutério Lechinewski e Sandra Gonçalves Daldegan França.

Essa turma faz parte da 7ª Região da OAB Paraná, que inclui as Subseções de SAP, Jacarezinho, Bandeirantes, Wenceslau Braz e Ibaiti. O atual presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná é Jose Carlos Vieira.

O Tribunal de Ética e Disciplina é o órgão responsável por julgar as representações relacionadas a infrações ético-disciplinares de profissionais da advocacia, garantindo a integridade e o bom funcionamento da profissão.