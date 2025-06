Evento “Mulher em Foco” será em SAP

No dia 11 de março na Câmara

No dia 11 de março, às 18h30, a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina (foto) sediará o evento “Mulher em Foco: Direito, Saúde e Empoderamento”, que abordará temas essenciais sobre garantia de direitos, rede de proteção, segurança e oportunidades.

O evento será aberto a toda a população, homens e mulheres, reforçando a importância do envolvimento coletivo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e Polícia Civil do Paraná (PCPR), contando ainda com o apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR), SEST SENAT, ACESAP, Polícia Militar do Paraná, Npdiario e Sicredi.

A programação busca conscientizar e empoderar mulheres, além de fortalecer redes de apoio e segurança, promovendo conhecimento e acesso a serviços essenciais. Toda a comunidade, independente do gênero – está convidada a participar e contribuir para esse importante debate.