Ex-prefeito desiste em Ribeirão Claro(vídeo)

Em seu lugar assume comerciante filiado ao MDB

Quatro meses atrás, o fazendeiro Mário Augusto Pereira, em Ribeirão Claro, anunciou Elizangela Augusta Paschoal como sua pré-candidata à vice dele, então pré-concorrente à prefeito

Como curiosidade, a mulher é ex- esposa do atual chefe do executivo, João Carlos Bonato, o Bonatinho. Estão em processo de separação litigiosa. Têm uma filha de 20 anos, cursando o último ano de odontologia na UEL(Universidade Estadual de Londrina).Há uns quatro anos, conseguiu aulas pelo PSS (Processo Seletivo Simplificado) mas, o então marido a teria proibido de assumir. Era secretária municipal de Assistência Social, e ele, chamado agora por alguns bajuladores de “Bonatão” , também a exonerou.

Agora, Pereira surpreende novamente e anuncia a desistência sua pretensão ao cargo, dizendo que tentará ser vice na chapa encabeçada por Betinho Bertuletti, que é comerciante, divorciado, e tem uma filha.

Declarou ao Npdiario que “não é desistência, é alteração de cargos em função de questões pessoais, inclusive uma cirurgia. Meus adversários trabalham com o rótulo desistência para confundir meus companheiros. Estou firme e forte. Tive um carcinoma,câncer que começa na pele ou nos tecidos que revestem ou cobrem os órgãos internos, mas foi detectado em tempo e extirpado”.

