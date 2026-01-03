Executado a tiros em RIBEIRÃO do PINHAL

No início da madrugada deste sábado

Um homem foi executado meia-noite e 41 minutos neste sábado, dia três, em Ribeirão do Pinhal.

Moradores da Vila Hermínia acordaram assustados ao ouvirem tiros de pistola nove Milímetros (mm). Alguns chegaram a supor serem fogos de artifício extemporâneos.

Bento Leite (foto) foi assassinado ao chegar em sua residência na rua Projetada A , número 237, com o carro de sua esposa.

Ele deixou também três filhas.

Tinha 37 anos e várias passagens, inclusive por tráfico de drogas.

A morte violenta chocou os ribeiro-pinhalenses.

Mais detalhes a qualquer momento.