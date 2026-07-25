Federação PSDB e Cidadania anuncia apoio à candidatura de SANDRO ALEX

Decisão foi confirmada pelo presidente estadual da federação

A Federação PSDB-Cidadania oficializou nesta sexta-feira (24) apoio à candidatura de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. A decisão foi anunciada pelo presidente estadual da federação e ex-governador Beto Richa, por meio de publicação nas redes sociais, após reunião realizada na noite de quinta-feira (23) com o governador Ratinho Junior e o candidato ao Palácio Iguaçu.

Além de declarar apoio a Sandro Alex, a federação também confirmou que estará ao lado da candidatura de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado Federal, ampliando a aliança construída pelo grupo político liderado pelo PSD.

Na publicação, Beto Richa afirmou que a Federação PSDB-Cidadania aceitou o convite feito por Ratinho Junior para integrar a coligação de Sandro Alex, consolidando a participação dos dois partidos no projeto político para a disputa estadual.

Com a adesão do PSDB e do Cidadania, a coligação encabeçada por Sandro Alex amplia sua base de apoio às vésperas das convenções partidárias, fortalecendo a candidatura governista na corrida pelo Palácio Iguaçu. O movimento também representa uma das principais articulações políticas do cenário eleitoral paranaense neste início oficial da campanha.