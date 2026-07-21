Federação União PROGRESSISTAS HOMOLOGA as CANDIDATURAS

Concorrentes começam a ser definidos

Nas MAJORITÁRIAS a definição sobre a participação e o posicionamento da Federação União Progressista na disputa majoritária (vice-governador e dois senadores) será tomada na Convenção Estadual da Federação, marcada para o dia 5 de agosto, às 18h30, no Clube URCA, em Curitiba.

A sigla URCA quer dizer União Recreativa e Cultural do Ahú. O nome faz referência à união de moradores e às atividades de lazer e cultura no tradicional bairro Ahú.

PROPORCIONAIS – A Federação União Progressista (UP), formada pelo Progressistas e pelo União Brasil, homologou as candidaturas proporcionais para as eleições de 2026 no Paraná.

Ao todo, as duas legendas apresentam 55 candidatos à Assembleia Legislativa do Paraná e 31 candidatos à Câmara dos Deputados.

As candidaturas foram definidas durante as convenções estaduais realizadas pelos dois partidos em Curitiba. As chapas reúnem representantes de diferentes regiões do Estado, com atuação em áreas como gestão pública, segurança, saúde, empreendedorismo, agronegócio e defesa de causas sociais.

Pelo Progressistas, foram homologados 30 candidatos a deputado estadual e 16 a deputado federal. Já o União Brasil definiu 25 nomes para a Assembleia Legislativa e 15 para a Câmara dos Deputados.

A presidente estadual do Progresisstas, deputada estadual Maria Victoria (foto), destacou a força das chapas. ” Temos candidatos preparados, com experiência e que conhecem a realidade dos municípios. Disputar uma eleição não é fácil, mas a política é a única maneira de transformação da sociedade. Precisamos trabalhar por quem mais precisa e depende da política pública. Vamos juntos por um Paraná cada vez melhor”.

“Definimos os nossos candidatos para as eleições de 2026 em um clima de muita união e entusiasmo. A Federação União Progressistas segue ainda mais forte, estruturada e pronta, com nomes preparados, que têm compromisso de verdade com o desenvolvimento do Paraná e com o bem-estar da nossa população”, afirmou o presidente do União Brasil Estadual, Delegado Matheus Laiola.

Com a conclusão das convenções dos dois partidos, a Federação União Progressista dará andamento aos procedimentos necessários para o registro das candidaturas proporcionais junto à Justiça Eleitoral.

CONFIRA OS CANDIDATOS HOMOLOGADOS PELA FEDERAÇÃO:

CÂMARA FEDERAL

Progressistas:

Alexandre Roller; Toninho Wandscheer; Dra. Cris Veloso; Dani Ziober; Dilceu Sperafico; Emanuel Cavalar; Soldado Gerson; Cristina Silvestri; Jocelito Canto; Julieta Reis; Marcelo Belinati; Marcelo Dal Negro; Naiany Hruschka; Ricardo Barros; Tião Medeiros; Thiago Kodama.

União Brasil:

Diego Garcia; Elis Saldivar; Sub-Tenente França; Flávio Ferrari – Faca na Bota; Gabriel Pavan; Geraldo Mendes; Frangão; Santin Roveda; Jaciara Novaes; Pastor Renato; Luisa Canziani (foto); Fátima Nunes; Marisa Lobo Psicóloga Cristã; Delegado Matheus Laiola; Paulo Litro.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Progressistas:

Alisson Wandscheer; Clau Bueno; Ana Correa da Causa Animal; Andréa Zancko; Anice Gazzaoui; Zebrão; Dr. Bráulio; Felippe Machado; Cesar Silvestri; David de Mello; Fabio Dalécio; Coronel Zocchi; Gustavo Gonçalves; Joanita Kinski; Pr. Joel Lima; Juliana Canassa; Dr. Leônidas; Doutora Louise Lima; Mabel Canto; Maria Victoria; Dr. Michel Rangel; Natan Sperafico; Olga Agulhon; Oscalino do Povo; Paulo Mac Donald; Robson Gutebil; Rodrigo Pezão; Ruggieri Caravage; Valdecir Alcantra; Tatu da TV.

União Brasil:

Dr. Adriano Palmital; Cezar Batatinha; Alex Papin; Delegado Amir Salmen; Ana Kerber; Andressa Bianchessi; Toninho da Farmácia; Carlinhos da Ambulância; Cleverson Sibuslki; Deoclecio Duarte; Delegado Edgar Santana; Elisabete Guarda Rodrigues; Dro Felipinho; Francisco Adoaldo de Souza e Sá; Irineu Cruz; Ivone Silva; Jorge Antonio Pereira dos Santos; Lorizete Aparecida de Andrade Alliana; Alborghetti; Enfª Mayara Keiko; Murilo Morais; Paulo Ribeiro; Raquel Barros; Teka dos Animais; Valmir Ribeiro.