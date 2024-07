FÉRIAS de Julho no DAJ Resort & Marina

Diversão garantida para toda a família

As férias de julho chegaram e o DAJ Resort & Marina preparou uma programação especial para tornar este período inesquecível para toda a família. Conhecido por sua hospitalidade excepcional e infraestrutura de alto padrão o DAJ é o local ideal para relaxar ou se aventurar.

Localizado em um cenário paradisíaco, entre as montanhas de Ribeirão Claro e represa de Chavantes, o resort oferece uma combinação perfeita de requinte, conforto e uma vasta gama de atividades para todas as idades.

A equipe de recreação do DAJ Resort & Marina, liderada pela animada Tia Miojo, é um dos grandes destaques do resort. As crianças são entretidas durante todo o dia com uma série de brincadeiras lúdicas que estimulam a criatividade e a diversão. Escorregar na lona com água e sabão, pega-pega, esconde-esconde e muitas outras brincadeiras que garantem risadas e momentos inesquecíveis fazem parte das atividades.

Para os amantes da natureza, o resort oferece bicicletas para passeios ao ar livre, permitindo que as famílias explorem os arredores e apreciem a paisagem deslumbrante. A fazendinha com animais é outra atração que encanta crianças e adultos, proporcionando um contato direto com a natureza e a oportunidade de aprender mais sobre os animais.

A temperatura em Ribeirão Claro é sempre agradável e o sol radia quase todos os dias, permitindo deliciosos banhos de piscina. A principal piscina do resort possui borda infinita, bar molhado e oferece um visual deslumbrante para as montanhas, especialmente no pôr do sol, que é simplesmente único. Além disso, o resort conta com uma piscina aquecida, coberta, com um lindo teto arquitetônico e cromoterapia, contribuindo para o relaxamento dos hóspedes e um chafariz para as crianças se deliciarem. Outra opção são as massagens terapêuticas no Jaune Spa By L`Occitane.

A experiência gastronômica no DAJ Resort & Marina também merece destaque. Os restaurantes do resort oferecem culinária internacional com uma pegada regional, utilizando produtos frescos da região para criar pratos deliciosos e inovadores. Além disso, a adega do resort conta com uma seleção de vinhos de várias uvas e diversas regiões, proporcionando uma experiência enogastronômica completa.

Para tornar as férias ainda mais especiais, o DAJ Resort & Marina está oferecendo uma promoção imperdível: nas reservas feitas pelo site ou WhatsApp, as famílias que pagarem por 3 diárias ganham a 4ª diária grátis. Essa oferta exclusiva permite que os hóspedes desfrutem de mais tempo para relaxar e aproveitar todas as comodidades do resort.

Atrações na região

Além das atrações do resort, a região ao redor do DAJ Resort & Marina é um verdadeiro paraíso, oferecendo uma série de opções de passeios. Os hóspedes podem visitar o Morro do Gavião, que proporciona uma vista magnífica da Represa de Chavantes, ou aventurar-se na tirolesa de um quilômetro na Pedra do Índio. Para os mais aventureiros, há a opção de realizar salto duplo de parapente, explorar diversas cachoeiras e participar de passeios de lancha na represa. A região também é rica em história, com visitas a fazendas históricas de café, proporcionando uma imersão cultural e histórica. Para os entusiastas da pesca, a represa oferece excelentes oportunidades para pescaria.

Localização

O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba e São Paulo, 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Apucarana; 185 km de Londrina.

Serviço:

Reservas: www.dajresort.com.br

WhatsApp (43) 3371-3902

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.

Foto: Leo Tramontin.

Assessoria de Imprensa – Simone Bello