FETEXAS começa em Jacarezinho: assistam

Abertura terá cursos, rodeio, Assembleia Itinerante e show de Murilo Huff A 30ª edição da Fetexas Jacarezinho, uma das maiores festas do Norte Pioneiro do Paraná, começa nesta quinta-feira (10) com uma programação repleta de atividades culturais, técnicas e festivas. O evento, que segue até o dia 13 de julho, promete movimentar a cidade com atrações para todos os públicos.

A agenda do primeiro dia terá início às 10h, no Pavilhão Principal, com o curso “Do Planejamento à Economia”, seguido do lançamento do Território do Turismo do Norte Pioneiro, às 11 horas, também no mesmo local.

À tarde, a programação segue com o curso “Comunicando para Conectar” às 14h, e, logo depois, às 15h, será realizada a inauguração do novo Pronto Atendimento Primário Municipal, na Rua Dois de Abril, nº 740. A cerimônia oficial de abertura da 30ª Fetexas acontece às 15h30, no Pavilhão Principal, e contará com a entrega do título de Cidadão Honorário aos deputados Pedro Lupion e Sandro Alex, às 16h.

Outro destaque é a Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, marcada para as 18h, também no Pavilhão Principal.

À noite, a festa ganha o clima tradicional de rodeio com a abertura oficial da arena, às 19h30, e o início das montarias em touros, a partir das 21h. Para fechar o primeiro dia com chave de ouro, o palco principal receberá o show do cantor Murilo Huff e da dupla Jiraya Uai, a partir das 22h30.

A programação reforça a importância cultural e econômica da Fetexas para Jacarezinho e toda a região, reunindo autoridades, visitantes e artistas em uma grande celebração da identidade local.