Fetexas faz 30 anos com programação ESPECIAL (vídeos)

Com entrada gratuita até domingo

A cidade de Jacarezinho se prepara para receber a 30ª edição da Fetexas, considerada a maior festa texana do Brasil. Com entrada gratuita e uma programação que une entretenimento, qualificação profissional, cultura e política, o evento será realizado de 10 a 13 de julho e promete movimentar o Norte Pioneiro do Paraná.

A abertura oficial será na quinta-feira (10) e contará com uma agenda diversificada. Logo às 10h, no Pavilhão Principal, será realizado o curso “Do Planejamento à Economia – Como Implementar Energia Solar no Setor Público”. Em seguida, às 11h, ocorre o lançamento do Território do Turismo do Norte Pioneiro. No período da tarde, às 14h, o público poderá participar do curso “Comunicando para Conectar – Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais”.

As atividades fazem parte da Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, que acontecerá dentro da Fetexas com o objetivo de aproximar o Legislativo da população. A programação da Assembleia inclui, ainda, um encontro com autoridades às 18h, com a presença do governador em exercício Darci Piana, deputados estaduais, prefeitos e lideranças regionais.

Antes disso, fora do recinto da festa, será realizada às 15h a inauguração do novo Pronto Atendimento Primário Municipal (PAP), na Rua Dois de Abril, próximo ao SESC — uma importante conquista para a saúde pública local.

A abertura oficial da Fetexas 2025 acontece às 15h30, também no Pavilhão Principal, seguida pela entrega do Título de Cidadão Honorário aos deputados Pedro Lupion e Sandro Alex, às 16h.

À noite, a Arena será palco da abertura do tradicional Rodeio em Touros, a partir das 19h30. Em seguida, o palco principal recebe o cantor Murilo Huff, às 22h30, e o DJ Jiraya Uai, encerrando a programação do primeiro dia.

Sexta-feira (11): Samba e rodeio

Na sexta-feira, a programação terá início às 18h30, com a abertura oficial do dia. O Rodeio em Touros continua às 19h, e, a partir das 22h30, o palco principal recebe os shows das bandas Sambô e Menos é Mais.

Sábado (12): Técnicas, motocross e Baile do Texas

O sábado começa com eventos técnicos e esportivos. Às 14h, ocorre uma reunião da Defesa Civil do Norte do Paraná no Recinto de Leilões, e às 14h30, o público poderá acompanhar o treino livre de motocross.

As atividades na Arena começam às 18h, com o Jair Supercap Show, seguido pela Prova dos Três Tambores, às 20h, e mais uma etapa do Rodeio em Touros, às 21h. A noite termina com o show da dupla Rionegro & Solimões, às 22h30, e o tradicional Baile do Texas, à meia-noite, com Brenno e Matheus.

Domingo (13): Motocross, almoço comunitário e Luan Santana

O último dia da Fetexas começa cedo, às 9h, com o treino livre de motocross, seguido da prova oficial, às 11h30. Ao meio-dia, será servido o almoço comunitário promovido pela Diocese de Jacarezinho, no Pavilhão Principal.

À noite, às 19h, ocorre a grande final do Rodeio em Touros, encerrando o evento com um dos nomes mais esperados do sertanejo nacional: Luan Santana, que sobe ao palco às 22h.

Edição histórica

A Fetexas 2025 promete ser uma edição histórica, não apenas pelo marco dos 30 anos, mas também pela diversidade de sua programação. Ao reunir formação técnica, debates políticos, esporte, lazer e grandes atrações musicais, o evento reafirma sua relevância regional e consolida Jacarezinho como um dos principais polos culturais e turísticos do Paraná.