Fiat Uno capota e fere JOVEM em Cambará

Acidente foi na PR-431

Na madrugada desta quinta-feira, dia 17, por volta das 2h30m, um capotamento ocorreu na rodovia PR-431, no trecho entre o entroncamento da PR-515 e Cambará, mais precisamente no km 52.

O motorista de um Fiat Uno, de 26 anos, perdeu o controle do veículo e capotou para a direita da via, de acordo com informações coletadas no local.

O carro, com placas de Cambará, foi liberado para a proprietária após o acidente.

O rapaz foi atendido pelos serviços de emergência e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos.