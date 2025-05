Fluxo intenso de caminhões marca período de SAFRA

Importante para economia do Norte Pioneiro

Nos próximos meses o fluxo de caminhões nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro ficará mais intenso. É o período em que parte importante da economia paranaense – e nacional – circula pelas estradas rumo ao Porto de Paranaguá, em especial pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral. A concessionária acompanha o vai e vem de caminhões e está preparada para garantir atendimento operacional aos motoristas que trafegam pela região.

A expectativa é de movimentação alta neste período uma vez que há a estimativa de safra recorde da cultura da soja. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB), a produção de soja no Paraná alcançou nesta safra 21 milhões de toneladas, 14% a mais que na safra anterior. O Estado, inclusive, é o segundo maior produtor nacional, fazendo com que as riquezas circulem pelas rodovias até o Porto de Paranaguá, que no ano passado foi a porta de saída de 20,6 milhões de toneladas de soja – ou US$ 9,2 bilhões.

Entre abril e julho do ano passado, mais de 950 mil caminhões passaram pela praça de pedágio de São José dos Pinhais na BR-277, entre a Capital e Paranaguá. Outra rodovia que faz parte da rota de produção e que recebeu alto fluxo de caminhões é a PR-151, com quase 740 mil veículos passando pela praça de pedágio de Carambeí no período.

A retomada do atendimento junto com a manutenção da rodovia fez diferença, situação percebida pelas entidades do setor. “É uma diferença brutal. O período sem concessão foi bastante complicado para o setor produtivo”, comenta o técnico do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP, Luiz Eliezer Ferreira. Ele destaca a manutenção das rodovias e o pronto atendimento aos usuários como grandes diferenciais.

“A EPR Litoral Pioneiro tem o compromisso de garantir a qualidade necessária para que a produção paranaense e também todos os usuários circulem com segurança. Este é um papel essencial da concessionária, que nos próximos anos irá elevar o patamar das rodovias do Estado com grandes intervenções”, comenta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identifica como principais desafios o excesso de peso nos veículos, especialmente nos que carregam contêineres, e o excesso de velocidade.

A corporação ainda destaca a falta de manutenção nos caminhões, problemas com equipamentos obrigatórios, como faixas refletivas apagadas ou mal colocadas, cronotacógrafo vencido (disco que registra o tempo de direção e descanso) e sinalização traseira em mau estado como situações que exigem atenção. Além disso, muitos condutores não respeitam o tempo mínimo para descanso, trazendo componente de risco a todos que circulam nas rodovias.

Para sensibilizar os motoristas, a PRF realiza rotineiramente ações especiais com foco na prevenção e redução de acidentes. Destaque para a Operação Serra Segura, que recebe apoio da EPR Litoral Pioneiro.

O Sest Senat, ligado ao Sistema FETRANSPAR, entidade que representa mais de 20 empresas transportadoras no Paraná, também atua na formação de motoristas profissionais, com foco na condução segura. O programa ‘Escola de Motorista’ é uma das diversas formações que promovem a capacitação dos motoristas profissionais, com treinamentos teóricos e práticos, sensibilizando e engajando para uma condução preventiva e mais segura.

“O período de safra exige uma preparação prévia especial devido ao aumento significativo da circulação de veículos pesados. A capacitação dos motoristas é fundamental para mudança no comportamento dos profissionais”, destaca a gerente da Unidade Operacional do Sest Senat Paranaguá, Lucimara Braune.

A capacitação é gratuita. No Paraná, o programa está disponível em 13 cidades e para participar basta entrar em contato pelo WhatsApp 61 2017-0063 e informar qual a cidade para atendimento.