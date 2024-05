Frente de associações e consórcios debaterá progresso sustentável

Discutirá desenvolvimento sustentável na próxima terça-feira

O presidente da Frente Parlamentar de Associações e Consórcios Municipais da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, convidam os prefeitos e prefeitas a participarem da 4ª Reunião da Frente.

Com o tema Desenvolvimento Sustentável e a presença do secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, a reunião será promovida no dia 04/06, às 9h30, no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. Em caso de dúvidas, os prefeitos e prefeitas podem entrar em contato pelo telefone 41 3350-4934 ou pelo e-mail frenteparlamentarmunicipalista@assembleia.pr.leg.br

As inscrições podem ser feitas aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqNde5NF2XFNiXR0654JOmVwVYedHrbJyFKEKgr1E7kqszNQ/viewform