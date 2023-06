Germano homenageia Juiz de Siq. Campos

Encontro no Gabinete do Prefeito destacou a competência e eficiência do magistrado na redução da fila de processos e aceleração das sentenças

O prefeito Germano, juntamente com sua equipe de gestão, realizou nesta quinta-feira, dia 22, reunião de despedida e agradecimento ao Juiz Gustavo Daniel Marchini, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido nos últimos dois anos na comarca de Siqueira Campos.

Durante esse período, o magistrado demonstrou competência ao apresentar um trabalho exemplar, pautado pela ética e pela justiça, em prol do município. Sua atuação eficiente e comprometida superou metas e alcançou resultados notáveis, contribuindo significativamente para a melhoria do sistema judiciário local.

Um dos feitos mais destacados foi a redução considerável da fila de processos no fórum em quase 30% do total. Sua habilidade em lidar com os casos e a celeridade na tomada de decisões resultaram em arquivamentos e sentenças, agilizando os trâmites e proporcionando maior eficiência à justiça da comarca.

Em suas próprias palavras, o Juiz Gustavo compartilhou sua satisfação com o trabalho realizado em Siqueira Campos: “Tenho um orgulho muito grande do trabalho feito aqui. A gente conseguiu diminuir muito a fila de processos, com arquivamentos e sentenças, tornando a justiça da comarca mais eficiente, com sentenças de réus presos saindo em no máximo 74 dias a partir do momento que o caso chega às minhas mãos. Não é o ideal, mas na realidade do Brasil, é um resultado expressivo e que pode melhorar ainda mais”.

Ele está de saída da Comarca pois foi promovido junto à Justiça do Paraná e passará a trabalhar em Quedas do Iguaçu, de 34 mil habitantes.

A Prefeitura de Siqueira Campos reconhece a importância de contar com magistrados comprometidos e competentes, como o Juiz Gustavo Daniel Marchini, e reafirma seu compromisso em manter parcerias sólidas e colaborativas com o Poder Judiciário, visando sempre o bem-estar e a justiça para todos os cidadãos do município.

Participaram desse encontro, além do Prefeito Luiz Henrique Germano, o Vice-Prefeito Paulo C. Leite dos Santos, os Secretários da Gestão, Luiz Carlos dos Santos, Valeriane Guidio, Elaine Sibeli de Paiva e Evandro Godoi, e diretora Xênia Quiqueto.