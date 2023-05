Gestores visitam as obras em Rib. Claro

Em Ribeirão Claro nesta semana

O prefeito João Carlos Bonato, acompanhado da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, do presidente do Legislativo Odair do Prado e da vereadora Cíntia Nardo, visitaram as obras de recapeamento asfáltico.

Os gestores junto à equipe da empresa ABS Infraestrutura acompanharam os trabalhos e elogiaram os serviços que vêm sendo desenvolvidos com qualidade e rapidez.

Os investimentos fazem parte de um pacote de obras lançado pelo governo municipal com o intuito de modernizar a cidade com desenvolvimento, progresso e qualidade de vida para todos os ribeirão-clarenses.

“A empresa vai retornar em aproximadamente 15 dias para restaurar outras duas vias públicas de suma importância na região central. E assim continuaremos buscando melhorias para Ribeirão Claro”, disse Bonato.