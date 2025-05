Giro Técnico na Soja inclui BOAS práticas no Norte PIONEIRO

O evento, que já está na sua 12ª edição, percorre diversas regiões do Paraná, tratando de temas relacionados às diferentes práticas agrícolas que estão no dia a dia dos produtores de soja.

Com o objetivo de divulgar resultados de boas práticas de produção de soja no Paraná, o IDR-Paraná e a Embrapa Soja realizarão o Giro Técnico na Soja, de 21 de novembro a 5 de dezembro, percorrendo doze cidades do Estado, nesta primeira etapa.

São 22 regiões administrativas. Escolhem uma para cada tipo de solo e clima. No Norte Pioneiro ficou Santa Mariana que tem bastante soja. Astorga na região de Maringá, Primeiro de Maio na região de Londrina etc.

Na região seria com maior área de soja, Cambará.

A diferença dos municípios do NP em relação à alguns da região de Cornélio Procópio é que há mais diversificação enquanto lá, a soja predomina.

Isto é ruim quando a safra ou o preço de soja está ruim, como houve neste último ano de estiagem. Na região de Jacarezinho/Santo Antônio da Platina existem outros que sustentam o Valor Bruto da Produção.

O VBP calcula o volume financeiro apropriado pela agricultura e pecuária, baseado na variação dos preços e da quantidade estimada de produção.

Segundo Edivan José Possamai, coordenador estadual do Programa Grãos Sustentáveis do IDR-Paraná, esses conteúdos são os pilares de uma produção sustentável de soja, impactando na produtividade das lavouras, na rentabilidade econômica dos produtores e no meio ambiente. “Esse trabalho demonstra que é possível racionalizar o uso de insumos, seja fertilizantes, fungicidas, inseticidas ou herbicidas, utilizando-se manejos integrados, sem perder a produtividade das lavouras, o que resulta em maior lucratividade para os produtores”, disse.

André Prando, pesquisador da Embrapa Soja, destaca o trabalho de coinoculação na soja com as bactérias Bradyrhurobium e Azospirillum que pode resultar, em média, em um incremento de 8% na produtividade das lavouras, com baixo custo dos inoculantes.

“O Giro Técnico permite uma aproximação entre agricultores, técnicos e pesquisadores, discutindo essas tecnologias. No caso da coinoculação, nossa parceria com o IDR-Paraná permite gerar resultados que comprovam a importância da adoção de boas práticas, desde a aquisição dos inoculantes, até seu armazenamento e forma de uso, visando obter melhores resultados”, afirma.

A parceria entre pesquisa e extensão tem destacado o Paraná como uma referência nacional em adoção de tecnologias sustentáveis e produtividade no cultivo da soja. As estimativas indicam que a adoção dessas boas práticas se reverte em uma rentabilidade de 17 sacas a mais de soja por hectare, seja pela redução de custos, seja pelo aumento da produtividade.

NORTE PIONEIRO: Santa Mariana é a única cidade do Norte Pioneiro em vista de que tem soja em predominância no solo e plantio.

O Giro Técnico conta com apoio do Sistema Faep/Senar-PR, Itaipu Binacional, universidades, colégios agrícolas, entre outros.

