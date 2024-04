Rafael Greca indica a DEPUTADA MARIA VICTORIA (PP) para representar Curitiba

Nas demandas da capital de todos os paranaenses



O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), indicou a deputada estadual Maria Victoria (PP) para representar as demandas da capital junto ao Governo do Paraná. O ofício foi assinado em recente reunião entre os dois no Palácio 29 de Março, e encaminhado para a Casa Civil.

“Honrada e bastante motivada por ser indicada pelo prefeito Rafael Greca para ser uma das representantes das demandas de Curitiba junto ao Governo do Paraná”, disse a deputada Maria Victoria.

“Estamos fortalecendo essa parceria para buscar mais obras e investimentos que mantenham a cidade no caminho do desenvolvimento sustentável e humano. Estou sempre à disposição dos curitibanos”, completou.