Grupo Pixote encerra FAPI 2025 com show recheado de sucessos

Nova atração com entrada gratuita

A 56ª edição da FAPI – Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (SP) anunciou uma mudança importante na programação musical do domingo, 15 de junho. O cantor Dilsinho, que se apresentaria na data, teve seu show cancelado por motivos alheios à organização.

Mas os fãs de boa música podem comemorar: quem sobe ao palco principal é o Grupo Pixote, uma das maiores referências do pagode nacional. Com uma carreira consolidada e marcada por sucessos como Insegurança, Brilho de Cristal e Mande um Sinal, o grupo promete encerrar a FAPI em grande estilo, com um show cheio de emoção, nostalgia e romantismo.

A organização da feira reforçou que, mesmo com a alteração, a programação segue normalmente e com acesso gratuito, mantendo o compromisso de oferecer cultura, entretenimento e música de qualidade a toda a população.

O domingo também contará com outras atrações: a partir das 17h, o cantor Régis Danese comanda uma Tarde de Louvor, logo após a apresentação da dupla de palhaços Patati & Patatá, garantindo um dia inteiro de espiritualidade, alegria e celebração para todas as idades.