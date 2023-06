IAT de Jacarezinho faz mutirão de limpeza na Estrada da Água Feia

As 21 regionais do Instituto Água e Terra (IAT) promoveram uma série de ações dedicadas à conscientização ambiental para celebrar a Semana do Meio Ambiente – o Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado na segunda-feira (5). Teve limpeza da Baía de Guaratuba, de manguezais, distribuição de mudas, estímulo à reciclagem e muita educação ambiental nas escolas, entre outras atividades, para aproximar a população da natureza.

“Queremos usar o patrimônio natural do Paraná como ferramenta de educação e, assim, ajudar na melhoria da vida dos paranaenses. Com essa união com a população, conseguiremos também melhorar a qualidade ambiental do nosso Estado”, ressaltou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

“A população tem interesse, quer participar, busca um local apropriado para descartar esses resíduos. O nosso objetivo é justamente esse, de evitar o descarte irregular, não causar danos ao meio ambiente”, afirmou o fiscal ambiental do escritório do IAT de Paranavaí, Antônio Carlos Terto.

No Norte Pioneiro, o IAT de Jacarezinho também fez um mutirão de limpeza na Estrada da Água Feia e deu início ao projeto Arvoredo no viveiro da cidade, com o plantio de 209 mudas nativas. Para o chefe do escritório local do instituto, Marcos Antônio Pinto, as atividades fazem parte de um esforço contínuo para criar nos participantes conscientização ambiental. “Essas ações ajudam a disseminar boas práticas, incentivo ao uso racional do meio ambiente e auxilia na melhoria das condições de toda a região”, disse.

O escritório regional de Paranaguá, no Litoral, atuou em parceria com o Instituto Guaju em um grande mutirão de limpeza. A ação reuniu recentemente mais de 500 voluntários e promoveu a retirada de 4,5 toneladas de lixo da Baía de Guaratuba – limpeza que também se estendeu aos manguezais da região.

“Ao criar o lanço de pertencimento, sentimos que somos parte integrante desse grande ecossistema e que é de nossa responsabilidade cuidar e zelar por esses ambientes”, destacou Renata Cristine Temoteo Travassos, uma das coordenadoras da ação pelo IAT de Paranaguá.

Ela reforçou a necessidade de se estimular a conscientização da população para o descarte correto dos resíduos. “Devemos, de uma vez por todas, mudar a ideia de que lixo descartado na Costa não chegará ao mar ou a um manguezal. Se cada um reciclar o seu lixo conseguiremos, em um futuro próximo, visitar nossos manguezais e desfrutar apenas das suas belezas e de sua importância ecológica”, afirmou.

Consciência que, de certo modo, começa a ser despertada. Gerente de Biodiversidade do IAT, Patrícia Calderari destacou que o mutirão de 2023 ficará marcado por, pela primeira vez em mais de 15 anos de atuação do Instituto Guaju, ter havido diminuição no lixo recolhido na Baía de Guaratuba. “A ação é gratificante e deixa as pessoas felizes por poder colaborar com o meio ambiente”, disse.

“O volume ainda assusta, então precisamos continuar investindo em ações e gestos concretos de amor por este ambiente tão importante para nosso planeta”, acrescentou o pesquisador do Instituto Guaju, Edgar Fernandez.