Ibaiti entre 25 cidades que mais GERARAM empregos no Paraná

Na 15ª posição sendo superado apenas por cidades maiores no Estado

O município de Ibaiti aparece entre os 25 municípios do estado que mais geraram empregos formais em novembro de 2023, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, publicado pela Agência Estadual de Notícias na tarde desta quarta-feira (03). O município é o único do Norte Pioneiro entre os 25 que mais geraram empregos formais em novembro.

Levando-se em conta apenas o mês de novembro, o Paraná foi o quarto do Brasil com o melhor saldo de empregos: 7.842 vagas. O Estado ficou atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

No total, 332 cidades paranaenses tiveram saldo de empregos positivo no mês, representando 83,2% dos 399 municípios. Curitiba novamente ocupou o topo com 3.193 vagas em novembro. Na sequência, vieram Londrina (1.056), Ponta Grossa (479), Maringá (412) e São José dos Pinhais (398).