Ibaiti reúne políticos da região (Assistam)

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) realizou a cerimônia de posse da nova diretoria executiva e do conselho fiscal para a gestão 2025-2026. O evento aconteceu nesta sexta-feira, dia 21, no BiaNetto Eventos, em Ibaiti, e contou com a presença de deputados estaduais e federais, além de diversas outras autoridades.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, esteve presente.

Deputados Pedro Lipion, Luiz Romanelli, Do Carmo, Evandro Araújo,, Requião Filho, Allisson e Toninho Wandscheer e Moacyr Fadel.

O prefeito de Jaboti, Régis William Siqueira Rodrigues, assumiu a presidência da entidade, tendo Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos, como 1º vice-presidente, e Luiz Eduardo de Castro Vanzeli, prefeito de Pinhalão, como 2º vice-presidente.