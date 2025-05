Influenciadora de beleza da região conquista espaço

De Carlópolis para o mundo

Andressa Galindo, de 30 anos, começou criando conteúdo para sua loja e hoje soma mais de 100 mil seguidores, parcerias com marcas renomadas e participação em podcast nacional.

Natural de Carlópolis, a influenciadora tem se destacado no cenário da beleza nas redes sociais. O que começou como uma forma de divulgar sua loja, a Santé Beleza Feminina, se transformou em uma paixão e em uma nova trajetória profissional. Andressa passou a criar conteúdos também para o seu perfil pessoal, onde compartilha dicas de maquiagem e faz análises de produtos de beleza.

Hoje, ela soma 21.800 seguidores no Instagram (@dre.galindo) e 79.000 no TikTok (@dregalindo), números que continuam crescendo graças ao carisma, autenticidade e conhecimento da influenciadora. Esse destaque já rendeu parcerias com marcas de peso no mercado, como Ruby Rose, O Boticário, La Roche-Posay e Maybelline.

Em maio, Andressa alcança mais um marco importante em sua carreira: foi convidada pela Ruby Rose para participar do Ruby Show, podcast apresentado por Natalia Beauty, empresária e influenciadora referência no setor da beleza. No episódio, que vai ao ar ainda este mês no YouTube, ela compartilha sua trajetória e conquistas no universo da maquiagem.

“Foi uma experiência incrível ver meu trabalho sendo reconhecido além de Carlópolis. Estou conquistando meu espaço no Brasil”, celebra Andressa, que faz questão de agradecer a Deus, à família, aos amigos e aos seguidores que acompanham cada passo de sua jornada.