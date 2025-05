JACAREZINHO 100% ASFALTO e 100% LED

Maior programa de pavimentação urbana e iluminação de LED do Paraná

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, segue em busca de novos investimentos para o município. Nesta semana, esteve na Secretaria das Cidades, em Curitiba, onde apresentou um projeto ambicioso para garantir 100% de pavimentação urbana e 100% de iluminação em LED.

A proposta foi entregue ao diretor geral Nênne Hrysay e ao diretor do Paraná Cidade, Chico Santos, reforçando o compromisso da gestão com a infraestrutura e qualidade de vida da população.

Acompanhado do vice-prefeito Antonio Neto e do secretário de Planejamento Rafael Ragulo, Palhares destacou que o projeto visa a inclusão de Jacarezinho no programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Paraná, sob a liderança do governador Ratinho Jr.

Esse projeto representará um avanço histórico para Jacarezinho, garantindo que todas as vias urbanas recebam pavimentação de qualidade e que toda a iluminação pública seja substituída por lâmpadas LED, trazendo mais segurança, economia e eficiência energética.

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou a importância do projeto e reafirmou sua determinação em transformar Jacarezinho em referência em infraestrutura.

“Conquistamos o sonho de centenas de famílias e agora estamos mais uma vez em busca de recursos para atender toda a comunidade. Após garantir 100% da pavimentação na área urbana, nosso próximo passo será levar essa melhoria também às estradas rurais. Jacarezinho merece, e não vou medir esforços para atender cada localidade”, enalteceu Palhares.