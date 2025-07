ALEP ITINERANTE TERÁ curso gratuito sobre energia solar

Capacitação acontece dia 10 de julho na Fetexas Uma nova oportunidade de qualificação foi incluída na programação da Assembleia Itinerante em Jacarezinho, que acontece durante a FETEXAS. Trata-se do curso gratuito “Do Planejamento à Economia: Como Implementar Energia Solar no Setor Público”, voltado a gestores, servidores públicos e interessados no tema da sustentabilidade e eficiência energética.

A capacitação será realizada no dia 10 de julho, às 10 horas, com foco na aplicação prática de projetos de energia solar em instituições públicas, abordando desde o planejamento até os ganhos econômicos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, por meio do link:

👉 https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/do-planejamento-a-economia-como-implementar-energia-solar-no-setor-publico-2

A ação integra a programação especial da Assembleia Itinerante, que leva conhecimento, serviços e debates aos municípios do Paraná. A participação é gratuita e representa uma excelente oportunidade para quem deseja se atualizar em um setor em crescimento e de grande relevância.

Veja também: https://npdiario.com.br/cidades/cursos-gratuitos-da-alep-itinerante-na-fetexas-videos/