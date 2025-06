Jacarezinho ganhará MODERNA CASA do Produtor Rural(vídeo)

Evento reuniu autoridades e produtores para debater inovação e fortalecimento do Agro

Exclusivo: A Prefeitura marcou presença no 5º Encontro Regional de Líderes Rurais 2025, promovido pelo Sistema FAEP, realizado no Sindicato Rural de Jacarezinho nesta quinta-feira (12). Um evento que reuniu autoridades, produtores e representantes do setor para discutir os caminhos e desafios do desenvolvimento no campo, promovendo o fortalecimento do sindicato rural paranaense.

Durante o encontro, foi anunciada a instalação de uma Casa do Produtor Rural no município, fortalecendo a estrutura de apoio técnico e sindical aos trabalhadores do campo. A iniciativa integra o esforço do Sistema FAEP em ampliar sua presença no estado.

Estiveram presentes o secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Vanderlei de Souza, o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Rafael Ragulo e o Deputado Federal, Pedro Lupion, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento do setor rural da nossa região.

Um dos destaques da programação foi a palestra “Desafios da Jornada de um Empreendedor”, ministrada pelo cafequizador, Leonardo Montesanto, que em 2018 conquistou o prêmio de melhor café do mundo. A palestra inspirou os participantes com reflexões sobre inovação, superação e liderança no agronegócio.

Em meio a um cenário de crescente insatisfação no campо, о deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), reforçou seu posicionamento em defesa do agronegócio durante o Encontro Regional de Líderes Rurais.

Com críticas contundentes à política fiscal do governo federal, Lupion defendeu o respeito ao produtor rural e o fortalecimento das bases do setor.

Com um discurso firme, Lupion denunciou o que classificou como uma escalada de tributos por parte da atual gestão federal, afirmando que “já são 25 novos tributos criados, sem nenhum corte de gastos”. Diante de 156 líderes rurais representando 19 sindicatos do Norte Pioneiro, o parlamentar foi aplaudido ao afirmar que “quem produz precisa ser respeitado”.

O evento, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, contou a participação do seu presidente, Ágide Eduardo Meneguette, e reuniu representantes de sindicatos rurais, cooperativas, prefeitos, parlamentares e lideranças regionais. Segundo Lupion, encontros como esse têm papel essencial na valorização das lideranças da base. “O protagonismo começa nos sindicatos. E deles que surgem as novas vozes do agro”, destacou.