Jacarezinho implanta usinas fotovoltaicas

E avança na sustentabilidade

Jacarezinho segue investindo em energia renovável com a mais recente implantação de duas usinas fotovoltaicas, sendo uma no Centro da Juventude e outra no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O projeto contempla a instalação de 58 placas solares no CRAS e 176 no Centro da Juventude, totalizando um investimento de mais de R$ 527 mil. Essa iniciativa visa reduzir significativamente os custos de energia elétrica em prédios públicos, aliviando as despesas municipais e promovendo a preservação ambiental. Juntas reduzirão a emissão de aproximadamente 16 mil quilos de gás carbônico ao ano no ambiente, contribuindo para uma Jacarezinho mais sustentável.

A execução do projeto ficou a cargo da mesma empresa que modernizou a iluminação pública da cidade, substituindo as antigas lâmpadas por tecnologia LED. Essa continuidade reforça o compromisso do prefeito Marcelo Palhares com a inovação e a eficiência energética, pois, com a instalação das usinas, a energia gerada é totalmente limpa e renovável.

“Investir nas usinas fotovoltaicas representa nosso compromisso com a sustentabilidade e a gestão responsável dos recursos públicos. Estamos construindo o futuro para uma Jacarezinho mais verde e aliando economia com preservação ambiental,” destacou o prefeito” O Município espera que essas ações sirvam de exemplo e impulsionem mais projetos voltados à sustentabilidade e ao uso consciente dos recursos naturais.