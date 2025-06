Jacarezinho inicia projeto de jovens

Parceria garante formação de 35 aprendizes em espaços

Na última terça-feira (28), o município de Jacarezinho deu início a uma ação inédita que alia formação profissional e cultura: a recepção dos 35 jovens aprendizes que atuarão no setor cultural da cidade. O evento, realizado no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), marcou oficialmente o começo das atividades do programa, que conta com financiamento integral da Usina DACALDA.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jacarezinho, por meio do Departamento de Cultura, a Usina DACALDA, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Os jovens atuarão em funções administrativas nos equipamentos culturais da Prefeitura, da Universidade e do próprio CAT.

Para o representante da DACALDA, José Luiz Mosca Junior, o projeto vai além de uma ação de responsabilidade social por representar um compromisso concreto com o futuro da juventude. “O projeto representa um compromisso institucional com a formação profissional de jovens, assegurando dignidade e preparando cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para a DACALDA, é uma honra viabilizar essa transformação e atuar com parceiros que compartilham desse propósito”, afirmou.

Representando a gestão municipal, a secretária de Assistência Social, Eliandra Gonçalves, destacou a importância do programa para a inclusão de jovens no mundo do trabalho. Também participaram da cerimônia o reitor da UENP, Fábio Neia Martini, que partilhou sobre a importância da parceria. “O projeto fortalece a universidade, democratiza o saber e abre portas para a formação cidadã e profissional da juventude de Jacarezinho. Ao integrar esses jovens em espaços de extensão e cultura, reafirmamos os valores fundamentais da UENP: a responsabilidade social, a valorização da arte e do conhecimento e o compromisso com a transformação da comunidade.”, destacou.

O CIEE é a ponte que conecta os jovens às suas primeiras experiências profissionais. A atuação da instituição nesse projeto garante que o processo de aprendizagem ocorra com responsabilidade, acompanhamento técnico e inserção qualificada no ambiente de trabalho. Para o gerente Regional, Fabiano Andreatta, “esta grande parceria pioneira entre a Dacalda, UENP, Prefeitura Municipal de Jacarezinho e CIEE/PR irá impulsionar a vida desses 35 novos aprendizes e muitos outros que virão pela frente”.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o programa reflete o esforço coletivo para ampliar oportunidades em Jacarezinho: “Investir na juventude é investir no futuro. Com apoio da DACALDA e a parceria da UENP e do CIEE, conseguimos abrir um novo caminho para esses jovens. A cultura também é espaço de trabalho, formação e dignidade. Nosso agradecimento a todos que viabilizaram essa conquista.”

O diretor de Cultura de Jacarezinho, James Rios, destacou o processo de construção da proposta e sua relevância para o fortalecimento da política cultural do município:

“Este é um projeto que vínhamos desenhando desde 2021, com muito diálogo entre as instituições. Agora, com o apoio da DACALDA, conseguimos colocá-lo em prática. Os aprendizes chegam para somar, contribuindo com ações importantes e fortalecendo o que já temos construído na cultura local. Agradeço a todos que colaboraram para que esse projeto se tornasse realidade.”

Durante o evento, os jovens realizaram uma assinatura simbólica de compromisso, reforçando o espírito de responsabilidade e pertencimento que marca o início dessa nova fase em suas vidas.