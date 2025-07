JACAREZINHO leva prêmio internacional

Marina Delastra cria “Cozinha da Vovó” para fortalecer vínculos entre mulheres idosas

A jovem Marina Delastra do Carmo, de 19 anos, natural de Jacarezinho, foi uma das brasileiras selecionadas pelo programa internacional Projects for Peace (Projetos para a Paz), em 2025. A iniciativa, criada pela filantropa norte-americana Kathryn W. Davis, incentiva estudantes do mundo inteiro a desenvolverem projetos práticos e escaláveis que promovam a paz em suas comunidades.

Estudante de Relações Internacionais e Economia na Franklin & Marshall College, nos Estados Unidos, Marina idealizou o projeto “Cozinha da Vovó”, que está sendo implementado em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila São Pedro, em Jacarezinho. A proposta surgiu da convivência com suas avós e da observação dos impactos emocionais e sociais que a pandemia causou em mulheres idosas.

“Percebi como muitas idosas perderam suas redes de apoio e não conseguiram se reconectar com a sociedade. Isso me motivou a criar um espaço de acolhimento e convivência”, conta Marina.

Com o financiamento do programa, a cozinha do CRAS foi completamente reformada — novos pisos, pia e eletrodomésticos foram instalados —, criando um ambiente propício para encontros semanais. Entre 10 e 12 mulheres idosas participam das atividades, que envolvem culinária, troca de receitas e conversas, sempre com o apoio de convidados especiais, como cozinheiros da região.

O objetivo é simples e poderoso: transformar a cozinha em um espaço de afeto, pertencimento e reconstrução de laços sociais. “Promover o bem-estar de quem tantas vezes foi esquecida pela sociedade é também um ato político, comunitário e urgente. É por aí que começa a paz que queremos ver no mundo”, afirma a jovem.

Marina faz parte de uma rede global de estudantes que acreditam no poder da juventude como agente de transformação. Para conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o perfil no Instagram: @cozinhadavovo_br.