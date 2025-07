Jacarezinho prepara Agenda Cultural 2026

Instituições devem incluir eventos no calendário unificado até novembro

A Prefeitura de Jacarezinho deu início à construção da Agenda Cultural 2026, uma iniciativa que busca organizar, valorizar e potencializar os eventos culturais e artísticos da cidade. O projeto é coordenado pelo Departamento Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA).

A proposta é criar um calendário colaborativo com ações promovidas por instituições públicas e privadas, coletivos culturais, associações, grupos artísticos, entidades religiosas e demais agentes que realizam eventos ao longo do ano. A intenção é evitar a sobreposição de datas, estimular o planejamento conjunto e fomentar parcerias entre os promotores culturais.

Para isso, foi disponibilizado um formulário digital https://forms.gle/9DqGERLV8aPnPRJP7

no qual as instituições podem informar os eventos previstos para 2026. A agenda contempla festivais, feiras, mostras, festas tradicionais, encontros, apresentações artísticas, atividades escolares e religiosas, entre outros.

As informações recebidas até o dia 20 de novembro de 2025 serão compiladas em um Calendário Cultural Unificado, com versões digital e impressa. O lançamento oficial está previsto para o final do ano. Além de promover a divulgação das ações, o material será uma ferramenta de planejamento coletivo e incentivo à formação de público, beneficiando toda a cadeia produtiva da cultura.

O prefeito Marcelo Palhares destacou a importância da proposta:

“A cultura é um dos pilares que fortalecem nossa cidade. Com essa agenda unificada, queremos dar mais visibilidade às tradições locais, fomentar o turismo cultural e valorizar nossos talentos. Jacarezinho tem potencial para crescer com organização e cooperação.”

O diretor municipal de Cultura, James Rios, reforçou que a construção da agenda é um passo fundamental na consolidação de políticas públicas culturais mais participativas:

“Jacarezinho pulsa cultura o ano inteiro. Ao reunir todas essas ações num só calendário, damos mais força a cada uma delas, facilitamos o acesso do público e incentivamos novas parcerias.”

Para o gestor de negócios da ACIJA, Valmir de Araújo, a iniciativa também tem impacto direto na economia:

“Eventos culturais movimentam o comércio, atraem visitantes, geram renda para pequenos empreendedores e fortalecem o turismo regional. A ACIJA está de portas abertas para apoiar essa integração entre cultura e desenvolvimento econômico.”

Instituições interessadas em integrar seus eventos ao calendário devem preencher o formulário até o prazo estabelecido e colaborar com a construção de um 2026 mais cultural e conectado em Jacarezinho.