Jacarezinho realiza atendimento noturno

Para saúde do homem durante Novembro Azul

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando uma série de atendimentos noturnos voltados à saúde do homem, como parte das campanhas de Novembro Azul e Novembro Vermelho. O Novembro Azul visa a conscientização e prevenção do câncer de próstata, enquanto o Novembro Vermelho foca na prevenção do câncer bucal.

As unidades de saúde locais seguirão um calendário específico para esses atendimentos noturnos, que estão sendo organizados pelas equipes de saúde para facilitar o acesso dos homens aos serviços de prevenção.

Entre as ações oferecidas, estão palestras educativas, realização de testes rápidos e vacinação, além da solicitação de exames preventivos. Haverá ainda avaliação da saúde bucal, com orientações sobre o câncer de boca, e atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem para outros cuidados de saúde.

Essas iniciativas buscam ampliar o acesso dos homens a informações e exames preventivos, promovendo um atendimento acessível e abrangente para a população masculina de Jacarezinho durante todo o mês.

PROGRAMAÇÃO:

Vila São Pedro 1 (12/11) das 18h às 20h – Palestras e coletas de exames (PSA) testes rápidos e imunização.

Vila São Pedro 2 (12/11) das 17h às 20h – Atendimento médico e de enfermagem, realização de testes rápidos, estratificação de risco saúde mental, saúde bucal e imunização.

Panorama (21/11) das 17h às 21h – Palestra, realização de testes rápidos, atendimento médico e de enfermagem, solicitação de exames e coleta de PSA e imunização.

Aeroporto 1 (25/11) das 17h às 20h – Palestra e atendimento de enfermagem.

Aeroporto (Jardim Paraíso) das 17h às 21h – Roda de conversa com os homens, testes rápidos, imunização e atendimento odontológico.

Parque Bela Vista (26/11) das 17h às 19h – Palestra, atendimento médico, de enfermagem e saúde bucal.

Vila Setti (26/11) das 17h às 21h – Consulta médica e enfermagem, testes rápidos e prevenção à saúde bucal.

Jardim São Luiz (27/11) das 17h às 21h – Palestra, teste rápido e imunização.