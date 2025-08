Jacarezinho será capital do teatro, afirma Romanelli

Sediará 20ª edição do Festival EnCena

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou neste sábado, dia dois, que Jacarezinho se transformará na capital paranaense do teatro no mês de agosto. O motivo é a realização da 20ª edição do Festival de Teatro do Norte Pioneiro – EnCena, que acontecerá entre os dias 21 e 30 de agosto, com uma programação cultural gratuita e aberta à comunidade.

“Serão 10 dias intensos de cultura, com espetáculos, oficinas, debates e apresentações em escolas, bairros e distritos. Um festival gratuito, acessível a todos, que movimenta não só a arte, mas também a economia local por meio do turismo cultural”, destacou Romanelli.

O EnCena é realizado pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Prefeitura de Jacarezinho, Sesc e Instituto Federal do Paraná, com apoio do Conjunto Amadores de Teatro (CAT) e do Centro Cultural Teatro Guaíra.

Segundo Romanelli, o evento está consolidado no calendário cultural do estado e deve atrair mais de 10 mil pessoas este ano. “A ideia para o próximo ano é torná-lo um festival internacional de teatro, o que deve ampliar ainda mais o alcance do evento e fortalecer Jacarezinho como polo cultural do Paraná”, afirmou.

Turismo cultural e valorização da arte

O deputado ressaltou ainda que o turismo cultural promove desenvolvimento e valoriza a identidade local. “Além de movimentar hotéis, restaurantes e comércios, o festival conecta as pessoas com a arte, a história e os costumes da nossa região. É uma forma de viajar e aprender sem sair do lugar.”

A abertura oficial será no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), no dia 21 de agosto, com a apresentação do Balé Teatro Guaíra, que levará ao palco os espetáculos V.I.C.A. e Castelo, a partir das 20h. No dia seguinte (sexta-feira, 22), a sessão das 14h30 será dedicada exclusivamente aos estudantes da rede pública.

A programação completa será divulgada na próxima semana e inclui, além dos espetáculos, oficinas de formação, mesas-redondas e atividades voltadas à formação de público.

Festival celebra 20 anos

Completando duas décadas de história, o EnCena terá uma celebração especial no sábado, 23 de agosto, na Cervejaria Barbarril. Nesta edição, o foco será a formação de plateia, com participação de alunos das redes municipal, estadual e federal. Somente entre UENP, IFPR e escolas da região, mais de 15 mil estudantes devem ser alcançados pelas atividades do festival.