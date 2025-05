Jacarezinho tem curso de espécies exóticas invasoras

À técnicos ambientais municipais e estaduais

O Instituto Água e Terra (IAT) por meio da Gerência de Biodiversidade da Diretoria do Patrimônio Natural ( DIPAN ) em conjunto com a SEDEST ( Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável) , seguem atuando no Projeto Pró-Espécies no âmbito do Plano de Ação Territorial ( PAT ) Caminho das Tropas Paraná-São Paulo.

O IAT tem como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense,

No Norte Pioneiro, está sendo promovido no Horto Florestal de Jacarezinho nestas terça e quarta, dias cinco e seis de novembro.

Entre as ações apoiadas por este projeto está o Curso de Espécies Exóticas Invasoras aos gestores municipais e estaduais, visando a capacitação técnica sobre identificação, detecção precoce, prevenção, manejo, controle e monitoramento dessas espécies nos ambientes naturais.

O curso teórico-prático será ministrado pelo Instituto Hórus, entre agosto e novembro de 2024.

A parte teórica do curso foi realizada em agosto de forma online e contemplou cerca de 100 participantes. Já a parte prática foi e está sendo realizada em 5 unidades de conservação (UCs):