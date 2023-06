Jaguariaíva e Santo Antônio garantem vagas no basquete

Fase final dos JEPs será entre os dias 14 a 22 de julho

Os alunos do Colégio Estadual Cívico Militar Olavo Bilac, de Jaguariaíva e do Colégio Tia Ana Maria, de Santo Antônio da Platina de 15 a 17 anos se classificaram neste sábado, 10, na fase macrorregional dos Jogos Escolares que aconteceu na quadra do Colégio SESPP em Arapoti, na região dos Campos Gerais.

As duas equipes venceram o Colégio Estadual David Carneiro de Guapirama. O time de Jaguariaíva venceu por 84×18. Já o time de Santo Antônio da Platina venceu por 77×29. Na tarde deste sábado, 10, eles decidiram quem seria o campeão e o vice. O time de Jaguariaíva venceu por 61×34.

A fase macrorregional dos Jogos Escolares conta com aproximadamente 1.300 atletas e conta com os campeões dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz, mas a cidade sede (Arapoti). A partir dos próximos dias já irão se preparar para a fase final que acontecerá na cidade de Maringá entre os dias 14 a 22 de julho.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.