Jardim São Luiz terá PRAÇA revitalizada

Obras custeadas com recursos do Programa Itaipu Mais que Energia

A Praça do Jardim São Luiz será revitalizada graças a um programa do Governo Federal por meio do qual Jacarezinho receberá investimentos na ordem de R$ 2.854.480,00, sendo que R$ 2.324.988,00 serão repassados pelo Programa Itaipu Mais que Energia, e R$ 529.492,00 serão recursos de contrapartida aportados pela Prefeitura.

O Instrumento de Repasse nº 4111803/2023 celebrado entre a Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante da Itaipu, e o município de Jacarezinho, representado pelo prefeito Marcelo Palhares, prevê a implantação de atividades de saneamento ambiental, manejo de água e solo, energias renováveis e obras sociais, comunitárias e de infraestrutura do Programa Itaipu Mais que Energia. O prazo do contrato é de 36 meses.

Entre as obras sociais selecionadas pelo Programa está a revitalização da Praça do Jardim São Luiz, que já recebeu nesta segunda-feira (dia 26) a ordem de serviço (OS) para o início dos trabalhos. A OS foi emitida pelo secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, Fúlvio Boberg. A Praça, que já conta com parque infantil e academia da Terceira Idade, terá todo o piso substituído por blocos de concreto (paver), receberá bancos e lixeiras, além da pintura completa das muretas.

A empresa encarregada da revitalização é a Marcelo Antonieto Construções Ltda., de Jacarezinho, que terá 6 meses de prazo para a execução das obras ao custo total de R$ 219.490,00. “Estamos transformando nossas praças em espaços de lazer para as famílias e a receptividade da população tem sido muito positiva. O prefeito Marcelo Palhares tem empenhado esforços na busca por recursos, e conforme as ordens de serviço sejam emitidas divulgaremos as obras em andamento”, informa o secretário Fúlvio Boberg.