João Dória, receberá Título de CIDADÃO Honorário do Paraná

A deputada Maria Victoria (PP) destacou a trajetória de sucesso de João Dória no setor privado e na administração pública. “João Dória possui capacidade de liderança e visão inovadora na prestação de serviços de excelência. É dedicado e focado em resultados. Um exemplo de como a combinação de talento empresarial e compromisso com o serviço público pode gerar impactos positivos significativos”, afirmou.

O título foi proposto no fim da década de 1980 (Lei n° 8.889/1988) pelo então deputado estadual José Felinto. No período, João Dória era presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Na época, o ex-parlamentar frisou a atuação do homenageado para o desenvolvimento do turismo no País, especialmente na região de Foz do Iguaçu. Felinto foi vereador de Curitiba, deputado estadual e federal. Faleceu em 2022, aos 70 anos.

Biografia

João Agripino da Costa Doria Junior nasceu em 1957 em São Paulo. É um empresário, jornalista, publicitário e ex-político. Foi prefeito do município de São Paulo (2017-2018) e governador do Estado (2019-2022), eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido que também presidiu.

Dória se tornou conhecido como entrevistador em talk-shows, palestrante e organizador de eventos empresariais. Ele é criador do Grupo Doria, além de fundador do Comitê Executivo do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Ingressou na vida pública como secretário Municipal de Turismo e presidente da Empresa de Turismo da capital (Paulistur) entre 1983 e 1986, na gestão de Mário Covas, além de ter presidido a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional de Turismo de 1986 a 1988.

Também foi diretor de Comunicação da Rede Bandeirantes de Televisão (1979-1982), professor de Marketing na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo (1981 a 1983), além de fundador e vice-presidente do São Paulo Convention & Visitors Bureau.