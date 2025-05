Laboratório Ximenes promove Campanha

Caminhada com colaboradores

Neste fim de semana, o Laboratório Ximenes deu o primeiro passo em um novo projeto voltado à saúde e ao bem-estar de seus colaboradores. A iniciativa teve início com uma caminhada especial, reunindo toda a equipe em um momento de incentivo à qualidade de vida e confraternização.

Segundo os responsáveis pela ação, o objetivo é estimular os profissionais do laboratório a cuidarem também da própria saúde. “Nossa equipe trabalha diariamente para promover a saúde de tantas pessoas, e é essencial que cada um de nós também cuide do próprio corpo, que é nosso templo. Essa caminhada marca o início de uma série de ações que realizaremos ao longo de 2025, incluindo projetos voltados à alimentação saudável e bem-estar dos nossos colaboradores”, destacou.

Além de incentivar a prática de atividades físicas, o evento reforçou a união da equipe e os valores do Laboratório Ximenes, que acredita que profissionais saudáveis e motivados prestam um atendimento ainda mais humanizado e eficiente.

Essa caminhada foi apenas o começo. Nos próximos meses, novas ações serão implementadas para fortalecer a cultura de saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, reafirmando o compromisso do laboratório com o bem-estar de seus funcionários e pacientes.