Lançado edital para cessão de espaços na Rodoviária Nova

Local recebeu melhorias na estrutura para se tornar um espaço de convivência em Jacarezinho

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho lançou nesta sexta-feira, dia 23, um edital de licitação para a cessão (locação) de espaços comerciais na Rodoviária da Avenida Brasil, conhecida por Rodoviária Nova. O Edital pode ser acessado no site da Prefeitura – https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacaoView/?id=3809.

Esta é a segunda tentativa de locar os espaços. Na primeira vez, apesar do grande número de pessoas interessadas, a licitação foi deserta, uma vez que nenhum compareceu na sessão de abertura. A motivação do não comparecimento foi a falta de conhecimento dos procedimentos e da documentação necessária para contratações desse tipo.

Pensando em resolver este problema, o secretário municipal de Administração, Jaílton Aparecido de Paula, explica que desta vez a Sala do Empreendedor auxiliará os interessados para se habilitarem à licitação. “Queremos diversificar o uso e aproveitar a excelente localização da Rodoviária para atividades comerciais ou de prestação de serviços, transformando-a num espaço de convivência para as famílias. Para isso, o prédio foi reformado e está sendo decorado internamente”, destaca.

Será instalado um parquinho infantil ao lado da academia da Terceira Idade já existente.

“Imprimiremos imagens turísticas de Jacarezinho nas paredes, e teremos um posto de informações do Município. Hoje muitas pessoas se utilizam da Rodoviária em suas caminhadas pela Avenida Brasil, seja pelos sanitários ou para tomar água, e queremos aproveitar melhor os espaços”, antevê o secretário.

Um dos boxes a serem alugados tem 36,6 m², onde pode voltar a funcionar uma lanchonete. No local, entretanto, não poderão ser comercializadas bebidas alcoólicas ou cigarros. Esse box é dividido em dois espaços, contendo uma pia inox com duas cubas e 12,30 m² de área, e o outro contíguo medindo 24,30 m², ou 36,60 m² no total. O aluguel mensal deste espaço é de R$ 316,66. Outros três boxes medem 30 m² e o último 35 m², com aluguéis a partir de R$ 200,00. Nestes espaços podem funcionar lojas comerciais de roupas, artesanato, produtos caseiros, brinquedos, cosméticos, cabeleireiro ou outra atividade que não concorra com as demais.

Serviço

O edital da licitação que irá conceder o uso dos espaços está disponível no site da Prefeitura, no endereço https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacaoView/?id=3809 (Concorrência n.° 2/2023).

Os interessados poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 39113002.

Aqueles que desejarem auxílio para habilitação e documentação podem procurar a Sala do Empreendedor, que fica na Rua Antônio Lemos, 916, telefone (WhatsApp) 43- 3911-3056.