Leilão de Carros em SIQUEIRA CAMPOS

Participe do leilão presencial para adquirir veículos do Município

A Prefeitura de Siqueira Campos realizará um leilão presencial de veículos municipais no dia 06 de dezembro de 2023, às 09h00min. O evento ocorrerá na Secretaria Municipal de Obras localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1787, Santa Izabel, Siqueira Campos, Estado do Paraná.

Este leilão visa a venda de veículos conforme as especificações detalhadas no Anexo I do edital de leilão 02/2023. OBJETOS DESTE LEILÃO:

ITEM QUANT VEICULO ANO PLACA VALOR INCIAL 01 01 TRATOR 4 X 4 7630 NEW HOLLAND (M 12) 2009 – R$ 15.000,00 02 01 I/KIA SPORTAGE LX 2.0 G1 2006 SDS-3F76 R$ 13.000,00 03 01 CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/ LK1618 1992 ADN-8392 R$ 40.000,00 04 01 CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/ LK1618 1990 AAL-9711 R$ 30.000,00 05 01 CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2008 APU-7467 R$ 50.000,00 06 01 CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2008 APU-7E68 R$ 10.000,00 07 01 ONIBUS VOLVO B58 1986 ADF-9366 R$ 8.000,00 08 01 ONIBUS VW / MPOLOTORINO GVU 2005 GVQ-3E65 R$ 10.000,00 09 01 NIBUS VW / MPOLOTORINO GVU 2005 GVQ-3E50 R$ 10.000,00 10 01 GM/VECTRA GLS 1997 AXE-6226 R$ 3.000,00 11 01 CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 2018 BCH-1735 R$ 30.000,00 12 01 CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 2018 BCH-1721 R$ 30.000,00 13 01 CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 2018 BCH-1714 R$ 30.000,00 14 01 FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2012 AVL-4B10 R$ 15.000,0 15 – SUCATA DE FERRO – – R$ 0,50 KG 16 – SUCATA DE LATA MISTA – – R$ 3,00 KG

As vistorias dos itens disponíveis podem ser feitas até o dia 05 de dezembro de 2023 na Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, desde que atenda aos requisitos estipulados no edital. Os interessados em participar devem apresentar a documentação exigida, conforme listado a seguir:

Pessoas Físicas:

Documento oficial de identidade (RG, CPF ou CNH).

Comprovante de Residência.

Pessoas Jurídicas: a) Documentos de identidade do representante legal e/ou procurador. b) CONTRATO SOCIAL ou documento similar e sua última alteração (ou certidão simplificada da Junta Comercial). c) PROCURAÇÃO com poderes para ofertas e lances, outorgada pelo representante legal. d) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda.

Menores de 18 anos, servidores públicos municipais e arrematantes do Leilão n° 01/2023 que não efetuaram o pagamento do bem arrematado não podem participar deste leilão.

PAGAMENTO

30% do valor no ato do arremate via PIX através de QR Code disponibilizado no dia da sessão.

Os restantes 70% devem ser pagos em até 5 dias corridos após a sessão.

Atenção:

O não pagamento integral do bem arrematado resultará na não restituição dos 30% pagos como entrada.

O comprovante de pagamento deve ser emitido em nome do arrematante.

Lotes cujos 30% não sejam pagos no ato do arremate voltarão para lance na mesma sessão, e o arrematante não poderá dar lance em outros lotes.

Para mais detalhes e informações, consulte o edital completo ou entre em contato pelo telefone (43) 3571-1122.