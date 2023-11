Liberada rodovia Norte Pioneiro e Curitiba (vídeos)

Normalizado tráfego de veículos na PR-151 em Jaguariaíva nos Campos Gerais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), liberou neste sábado (04) ao meio-dia as pistas da PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, em trecho que havia sido demolido pelas chuvas no mês passado.

A obra, que foi iniciada no dia 10 de outubro, já concluiu a implantação de duas galerias celulares de concreto de 2,5 m por 2,5 m, recomposição do talude, base e sub-base das pistas, permitindo a retomada do tráfego na rodovia.

A equipe do DER/PR permaneceu atuando no trecho inclusive aos finais de semana e embaixo de chuva, para garantir a execução de um aterro com 10 mil m³ de volume e galerias com 44 metros de comprimento, visando garantir a retomada da trafegabilidade desta rodovia o quanto antes, considerada um dos principais corredores logísticos entre os Campos Gerais e Curitiba e a região Norte. Os serviços também foram executados durante a noite, com iluminação específica.

Isso garantiu que a liberação do tráfego fosse realizada em apenas 28 dias desde o momento em que o local foi demolido pelas fortes chuvas de outubro. Essa recuperação da PR-151 em Jaguariaíva, considerando a complexidade da obra e o seu período de execução, representa um marco histórico nas realizações do DER/PR.

PAVIMENTO – Na quinta-feira (09) está prevista a execução dos serviços de pavimentação asfáltica do trecho recuperado, localizado no km 214 da PR-151, sendo realizada operação pare-e-siga para pavimentar uma pista de cada vez.

Cronologia:

07 de outubro: bueiro, talude e rodovia destruídos após fortes chuvas caírem na região;

10 de outubro: início da obra de recuperação do local atingido;

04 de novembro: liberação total do tráfego de veículos;

09 de novembro: prevista execução do pavimento asfáltico no trecho, com trecho operando em meia pista durante os serviços neste dia.

