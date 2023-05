Liberados recursos para asfaltar Parque Alvorada em S. A. P.

Documento assinado por Romanelli, Pimentel e Zezão

Foram liberados para licitação os recursos para pavimentação do bairro Parque Alvorada, em Santo Antônio da Platina. A liberação foi assinada pelo secretário das cidades Eduardo Pimentel durante a visita do prefeito José da Silva Coelho Neto acompanhado do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli,à sede do governo em Curitiba na última sexta-feira, dia 26.

O projeto prevê mais de 21 mil metros quadrados para pavimentação de dez ruas do bairro, um investimento de mais de R$5,4 milhões de reais, sendo R$2,5 milhões da Secid e mais de R$2,9 milhões de contrapartida municipal.

O processo licitatório para concorrência de empresas interessadas na execução das obras está previsto para o próximo semestre.