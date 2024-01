Lupion decide apoios no máximo até abril

Alguns municípios definidos mas a maioria ainda está conversando

O deputado federal Pedro Lupion cumpre seu segundo mandato em Brasília após os dois primeiros, como deputado estadual, incluindo um período como líder no governo na Assembleia Legislativa. Atualmente, vive o melhor momento de sua carreira política como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), maior bloco do Congresso Nacional.

Ele e o assessor parlamentar Robson Luís Rodrigues visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Na oportunidade, fez diversas revelações e antecipou que somente terá um quadro definido de pré-candidatos – nas eleições municipais do próximo dia seis de outubro – entre o fim de março e início de abril.

Em Jacarezinho, apoia a reeleição de Marcelo Palhares; Barra do Jacaré também a reeleição de Edão; Dionísio Alencar em Pinhalão; Serjão (Sérgio Kroneis), em São José da Boa Vista; Celso Silva/Zé Bolinha em Bandeirantes; Rafael Haddad , em Cornélio Procópio, entre outros, já estão confirmados.

Em Santo Antônio da Platina, onde reside com a esposa, Maria Fernanda, e os três filhos ( João Pedro, Vicente e Henrique) é justamente o maior impasse.

Ele tende a permanecer no grupo do prefeito Professor Zezão (que lança o vice Chico Aramon como titular), porém também conversa com outros pré-candidatos a prefeito, principalmente Gilson Jesus Esteves, o Gil Martins, “não vejo hoje outra possibilidades de vitória, mesmo respeitando os demais pré-concorrentes, acho hoje que a disputa será polarizada entre os dois “, afirmou.

