Mais asfalto para nove MUNICÍPIOS da região

Barra, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Pinhal, Salto, Siqueira e Wenceslau

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o resultado final da licitação para conservar 294,99 quilômetros de rodovias não pavimentadas nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí.

O Consórcio GH Cascalho, composto pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda., foi confirmado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR como vencedor dos dois lotes da licitação, após análise de recursos quanto ao resultado anterior. O investimento no total será de R$ 19.147.813,50, com prazo de execução de 730 dias.

O edital prevê os serviços rotineiros de cascalhamento; regularização por patrolamento; regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito; preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento. Também serão realizados serviços para melhorar a drenagem de águas nos trechos, como escavação de vala lateral rasa, de bueiros e valas de drenagem; escavação para saída d’água; e implantação de bueiros simples tubulares de concreto e de bocas de bueiro; entre outros.

O próximo passo é a homologação do resultado, também publicada em diário oficial e no portal Compras Paraná, seguida da assinatura dos contratos.

Do Norte Pioneiro, beneficiados Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Confira os detalhes do Lote 2

Rodovias: PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531

Municípios: Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Extensão: 177,80 km.

Apesar de Arapoti ficar nos Campos Gerais, a rodovia não pavimentada PR-531 no território do município é administrada pela Superintendência Regional Norte do DER/PR.