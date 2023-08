Jundiaí do Sul terá mais R$ 2,7 milhões para Nova Escola

O prefeito Eclair Rauen recebeu das mãos do secretário estadual Eduardo Pimentel o edital que autoriza a obra

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), autorizou nesta segunda-feira (07) o processo licitatório para a edificação de uma nova escola em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro. O prefeito Eclair Rauen recebeu das mãos do secretário Eduardo Pimentel o edital que autoriza a obra, que será viabilizada com o investimento de R$ 2.726.631,75, dos quais R$ 1,5 milhão são do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), e o restante corresponde à contrapartida municipal.

“A Secid está empenhada em atender todas as diretrizes definidas pelo governador Ratinho Junior. Proporcionar nos municípios estrutura para o ensino de qualidade é uma delas. Uma escola de qualidade é transformadora e atua direto na melhoria da vida das pessoas”, afirmou Pimentel.

De acordo com o prefeito, a liberação dos recursos vai realizar um sonho antigo da população local. “Vamos ter uma escola com todas as adaptações e instalações necessárias. Tínhamos uma antiga creche, com vários puxadinhos, sempre com acidentes com as crianças. Agora, iremos atender com qualidade, inclusive com o ensino em horário integral. Vai ficar uma escola muito bonita”, disse Rauen.

ASFALTO NOVO – O município atende, também, os requisitos para participar do Programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado, que prevê, na sua primeira fase, o investimento de R$ 500 milhões para pavimentação em municípios de até 7 mil habitantes. “Já entregamos o projeto e aguardamos a liberação de R$ 5 milhões para asfaltar ruas ainda não pavimentadas. O município vai ficar com todas as suas ruas calçadas”, disse o prefeito.

OUTROS INVESTIMENTOS – A Secid tem ainda outras duas liberações de recursos para Jundiaí do Sul realizadas recentemente. São duas aquisições: um veículo utilitário do tipo pick up, cabine simples, no valor de R$ 88.900,00 e de uma motoniveladora, no valor de R$ 1.350.000,00. Ambos os projetos foram viabilizados pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid, que provê os municípios de recursos não retornáveis destinados a ações de desenvolvimento urbano.